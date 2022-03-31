В Пентагоне назвали четыре направления, где РФ будет продолжать наносить авиаудары

Американское чиновник отметил, что Киев до сих пор находится в опасности.
Российские оккупанты могут сосредоточить свои авиаудары в четырех направлениях. Это – Киев, Изюм, Чернигов и зона проведения ООС.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на чиновника из Пентагона.
Американское чиновник отметил, что Киев до сих пор находится в опасности, несмотря на заявления российских оккупантов об отводе войск.
"Мы видели, как россияне продолжают увеличивать количество вылетов самолетов за последние 24 часа до 300, а их удары сосредоточены на Киеве, Чернигове, Изюме и в зоне ООС", — сказал неназванный чиновник Пентагона.
Напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал слухи о "возможном массированном ударе России" в ночь на 1 апреля.
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