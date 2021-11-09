В Пентагоне обеспокоены передвижением войск РФ на границе с Украиной

В Пентагоне обеспокоены передвижением войск РФ на границе с Украиной

США следят за передвижением российских военных и призывают Москву быть "более прозрачной в своих намерениях".

В Пентагоне обеспокоены передвижением войск Российской Федерации на границе с Украиной.

Соответствующее заявление представитель американского оборонного ведомства Джон Кирби высказал во время брифинга в понедельник, 8 ноября.

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"Это беспокоит и мы внимательно следим за (войсками РФ. – ред.), – высказался представитель Пентагона. – И снова мы призываем Россию быть более прозрачной в своих намерениях".

Он добавил, что США "следят за передвижением российских военных в их западных районах и вокруг Украины".

"Мы продолжаем призывать их (...) соблюдать Минские договоренности и уважать территориальную целостность и суверенитет Украины", — подчеркнул Кирби.

Ранее сообщалось, что Россия стянула к границе с Украиной 90 тысяч своих военных.

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