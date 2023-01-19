В Пентагоне объяснили, почему США до сих пор не предоставили Украине ракеты ATACMS и танки Abrams

В США допускают, что их позиция может измениться.

Представители Пентагона заявили, что США решили пока не будут предоставлять Украине ракетные системы большой дальности ATACMS.

Об этом заявил заместитель министра обороны по политике США Колин Кал в разговоре с журналистами, сообщает NBC News.

Говоря о ситуации на фронте, Кал назвал бои на востоке Украины "изнурительной схваткой", и заверил, что США работают над тем, чтобы дать украинцам инструменты, необходимые для прорыва российской обороны.

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"Бои действительно жестокие", – сказал он.

Впрочем, в отношении ATACMS, Штаты пока непреклонны, хотя допустил, что их позиция может измениться.

"Мы считаем, что украинцы могут изменить динамику на поле боя и достичь эффекта, который они хотят, чтобы оттеснить россиян, без ATACMS. Мы считаем, что существуют другие возможности, которые позволяют украинцам обслуживать (поражать) цели " , — высказался Колин Кал.

Кал также сказал, что США еще не готовы предоставить Украине танки Abrams, объяснив, что некоторые системы будут бесполезны, "если их сложно обслуживать или трудно обучать войска для их использования".

В то же время, по словам одного из самых высоких гражданских лиц в Министерстве обороны США, опыт Америки с Украиной в партнерстве "достаточно хороший".

Что известно об ATACMS для Украины

В декабре 2022 года глава МИД Украины Дмитрий Кулеба убежден, что Украина получит ракеты ATACMS дальностью до 300 км, а также современные дроны, уже в 2023 году.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк со временем намекал на шансы Украины получить от Запада танки и ракеты дальностью действия 100-200 км плюс (речь идет об ATACMS).

Бывший командующий американскими войсками в Европе генерал Бен Ходжес высказал мнение, что есть вероятность, что Украина получит от Штатов ATACMS и беспилотники. Впрочем, он не знает, почему этого не произошло до сих пор.

Военный эксперт и полковник запаса ВСУ Роман Свитан считает, что США пока боятся передавать Украине баллистические ракеты дальностью 300 км и новые беспилотники. Впрочем, политическое руководство Украины сможет найти аргументы для партнеров, чтобы получить эти ракеты и дроны.

В свою очередь, республиканцы призвали власти США и Германии предоставить Украине танки и дальнобойные ракеты.

Тем временем в США происходит формирование нового пакета военной помощи для Украины. Стоимость нового пакета помощи может составить $2,6 млрд.

По данным СNN, в этот пакет не войдут танки Abrams.

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