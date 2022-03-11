В Пентагоне объяснили, почему в Украине не будет ракетных батарей Patriot

В Пентагоне объяснили, почему в Украине не будет ракетных батарей Patriot

Украинские военные не имеют навыков обслуживания таких систем противовоздушной обороны.

В четверг, 10 марта, чиновник Министерства обороны США сообщил, что в Пентагоне нет намерения передавать системы противовоздушной обороны Patriot в Украину, поскольку для их эксплуатации понадобятся американские войска на месте.

Такое объяснение он сделал на брифинге перед журналистами, сообщает ABC News.

"Это незнакомая украинцам система, а в Украине, как мы уже ясно объяснили, не будут воевать американские военные", — сказал чиновник.

Однако США предлагают и предоставляют другие средства для противовоздушной обороны Украины. По словам представителя Пентагона, они отправляются постоянно даже во время этого брифинга. Среди поступающего оружия — противотанковое и зенитное вооружение, включая системы, которые совершеннее “Стингеров”.

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Представитель Министерства обороны также назвал передачу истребителей для Вооруженных сил Украины неполноценной формой поддержки Украины.

“Они не летают на своих самолетах каждый день. Это факт. Они эффективно используют, чтобы замедлить продвижение России, особенно на севере, собственные зенитно-ракетные комплексы и ПЗРК, а также противотанковые боеприпасы", – сказал чиновник.

Напомним, две батареи системы противовоздушной обороны Patriot, ранее дислоцировавшиеся в Германии, в среду, 9 марта, были перемещены в Польшу.

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