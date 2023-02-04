В Пентагоне объяснили, возможно ли использование ВСУ дальнобойных ракет для освобождения Крыма

В Пентагоне прокомментировали возможность использования ВСУ дальнобойных ракет для освобождения Крыма: "Это будет решение Украины".

С таким заявлением выступил во время брифинга представитель Пентагона, бригадный генерал Пэт Райдер.

Он отметил, что командование Украины самостоятельно принимает решение по операциям по освобождению своих территорий. Речь идет и о дальнобойных ракетах GLSDB, которые США планирует предоставить Украине.

"В рамках пакета USAI мы будем поставлять Украине бомбы малого диаметра наземного базирования. Это дает им возможность дальнего действия – возможность ведения огня на большие расстояния, что опять же позволит проводить операции по защите своей страны и вернуть свою суверенную территорию в оккупированных Россией районах" – сказал Райдер.

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По словам Райдера, такое вооружение позволит украинской армии вернуть временно захваченные территории. Несмотря на это, он отметил, что США не намерены вмешиваться в планы Украины по деоккупации своих территорий.

"Когда дело доходит до украинских планов операций, очевидно, что это их решение. Я не собираюсь говорить или строить предположения о возможных будущих операциях, но опять же все это время мы работали с ними, чтобы предоставить им возможности, которые позволят им быть эффективными на поле боя", – заявил представитель Пентагона.

Отметим, в пятницу, 3 февраля, в Министерстве обороны США официально объявили о новом крупном пакете военной помощи для Украины.

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