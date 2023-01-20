В Пентагоне оценили влияние "вагнеровцев" на войну в Украине: "Ищут уязвимые места, а на большее не способны"

США продолжают пристально следить за войной в Украине. Так, в Пентагоне считают, что российские бойцы ППК "Вагнера" не способны повлиять на ход боевых действий.

В Пентагоне пока не видят появления новых наступательных группировок России. "Вагнеровцы" также не имеют достаточно возможностей для влияния на ход войны.

Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал спикер Объединенного комитета начальников штабов США полковник Дэйв Батлер.

"Сейчас мы не видели способности российских военных на передовой. Российские войска распространились от Харькова до Херсона. Сейчас лично я не вижу, чтобы надвигалось большое российское наступление. Но будем и дальше наблюдать", – сказал Батлер.

По его словам, в Пентагоне видят, что в ППК "Вагнера" берут преимущественно заключенных, поэтому это, вероятнее всего, просто пушечное мясо, "назначенное на убой".

"Мы видели, как группа "Вагнера" использует узников и призывников, отправляя их вперед. Это то, что мы бы назвали пушечным мясом, назначенным на убой. Просто сотни людей были убиты, поскольку их отправили туда с очень слабой защитой", — добавил Батлер.

Американский полковник отметил, что "вагнеровцы" преимущественно ищут уязвимые места в украинских линиях, но этого мало, чтобы двигаться по полю боя и вокруг.

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк раньше рассказал, что российский олигарх Евгений Пригожин набрал в свой ППК "Вагнер" более 38 тысяч российских зэков. Уже 77% из них ликвидировано.

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