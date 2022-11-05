В Пентагоне ответили, смогли ли оккупационные войска Путина уничтожить в Украине хоть одну систему HIMARS

Представитель Пентагона считает, что зимой бои стихнут, а весной снова усилятся.

В Министерстве обороны США рассказали, что за 8 месяцев войны Россия не смогла уничтожить ни одну американскую систему HIMARS.

Об этом сообщил высокопоставленный чиновник Минобороны США, пожелавший остаться анонимным, пишет Politico.

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Американское чиновник подчеркнул, что Украине все еще нужно значительное количество артиллерии для будущих боев. Он добавил, что показатели использования оружия в этой войне высоки. По его словам, Украина ежедневно выпускает 4-7 тысяч артиллерийских снарядов, а Россия – 20 тысяч.

Представитель Пентагона считает, что в течение зимы, по всей видимости, ситуация стабилизируется вокруг Харькова и Бахмута, но все еще неясно, чем закончатся бои вокруг Херсона. По его мнению, зимой бои стихнут, а весной снова усилятся.

Как пишет информационное агентство, некоторые официальные лица США сомневаются, сможет ли Украина выгнать российские войска со всей оккупированной территории, включая Крым.

Какой будет война зимой

По прогнозу военного эксперта Олега Жданова, боевые действия зимой не утихнут, а будут активными. А морозная, сухая погода позволит украинским военным выполнять боевые задания и проводить контрнаступление. Он считает, что украинская армия подойдет к зиме более подготовленной, чем российские оккупанты, за счет помощи западных союзников.

Однако, по мнению военного эксперта Петра Черника, с наступлением зимы на фронте все перейдет в длительные артиллерийские дуэли.

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