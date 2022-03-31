В Пентагоне подтвердили вывод российских войск из зоны ЧАЭС и предупредили: оккупанты домой не возвращаются

В Пентагоне подтвердили вывод российских войск из зоны ЧАЭС и предупредили: оккупанты домой не возвращаются

Подразделения российской армии передислоцируют на территорию Беларуси.

В Министерстве обороны США подтвердили, что "небольшое количество" российских войск "начинает перемещение" с территории Чернобыльской АЭС, но признаков того, что военные возвращаются в свои казармы, нет.

Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби во время брифинга в четверг, 31 марта.

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Он отметил, что пока не совсем понятно, куда отправляют российские войска, однако двигаются они в направлении Беларуси.

"Войска, вероятно, собираются передислоцировать в Беларусь для переоборудования, пополнения и использования в других местах Украины", — сказал он.

Джон Кирби добавил, что Соединенные Штаты видели, как часть российских войск вылетает из Чернобыльской станции. По его словам, эти подразделения "уходят на север, чтобы снова вернуться со стороны Беларуси".

Напомним, ранее Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения сообщило, что российские оккупанты покинули территорию Чернобыльской атомной электростанции.

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