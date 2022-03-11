В Пентагоне похвалили Украину за "креативную и творческую" оборону от российского агрессора

В Пентагоне похвалили Украину за "креативную и творческую" оборону от российского агрессора

По словам американских чиновников, украинцы внимательно следят за тем, во что стреляют.

Высокопоставленный чиновник по обороне США похвалил Украину за креативную организацию воздушной обороны от российского агрессора.

Об этом пишет CNN.

Военно-воздушные силы Украины имеют на земле около 56 истребителей, что составляет около 80% возможностей украинских ВВС к нападению России.

По словам чиновника по обороне США, Украине не пришлось полагаться на свои истребители в войне против России, поскольку украинские военные использовали другие возможности, в частности, беспилотники и ракеты "земля-воздух", которые могут летать за пределами действия радара.

"Это очень маневренная платформа, и они используют ее с потрясающим эффектом, особенно против российских наземных подразделений", – сказал чиновник.

Он также подчеркивает, что украинцы совершают всего от пяти до десяти вылетов в день, в то время как россияне – около двухсот.

"Украинцы снова очень креативно подошли к тому, как они защищаются и как используют авиацию, которую они располагают. Они очень эффективно работают с имеющимися у них инструментами, очень творчески", — заявил чиновник.

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