В Пентагоне призвали Украину не бить по НПЗ России: у Зеленского остро отреагировали

У Зеленского, комментируя призывы Пентагона не бить по нефтеперерабатывающим заводам РФ, ответили, что Украина обязана наносить удары по российским НПЗ.

Об этом сказал в эфире телеканала FREEДОМ советник руководителя Офиса президента Украины (ОПУ) Михаил Подоляк.

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"Их мотивация проста — деньги. Многие, скажем так, помощники разных людей в определенное время работали в лоббистских структурах, которые имели отношение к российским энергетическим лобби. И российский энергокомплекс очень много денег тратил на этот лоббизм. И теперь лоббисты говорят о том, что это невыгодно, это плохо, это снижает доходы страны, но подразумеваются их личные доходы", — сказал он.

Подоляк подчеркнул, что российские НПЗ в рамках международного права "являются военными объектами", поэтому Украина имеет полное законное право наносить по ним удары.

"Украина обязана уничтожать не только НПЗ, но и ряд инфраструктуры, но НПЗ в частности. Третий пункт – российские НПЗ не влияют на ценообразование на глобальном энергорынке. Поэтому все это является проявлением лоббизма", — отметил он.

Напомним, в Минобороны США предупредили, что недавние атаки Украины на российские нефтеперерабатывающие заводы могут повлиять на мировые энергетические рынки.

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