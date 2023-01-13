В Пентагоне прокомментировали назначение Герасимова руководителем российских войск в Украине

В Пентагоне рекомендуют России сосредоточиться на выводе своих войск из Украины

Российские военные столкнулись с системными проблемами после начала вторжения в Украину, о чем свидетельствует назначение начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова командующим так называемой "спецоперации".

Об этом заявил пресс-секретарь Министерства обороны США Пэт Райдер, сообщает CNN.

Он напомнил, что ранее Пентагон уже говорил о проблемах россиян с логистикой.

Также читайте Кадровые изменения в высшем военном руководстве РФ: что означает назначение Герасимова для Кремля

"Мы говорили о некоторых из них в плане проблем с логистикой, командованием и управлением, поддержанием боеспособности, моральным духом и, в основном, большой неудачей в достижении стратегических целей, которые они поставили перед собой", — заявил он.

Райдер заявил, что Россия должна сосредоточиться на выводе своих войск из Украины и сохранении жизней.

"Я думаю, что мир хотел бы, чтобы Россия сосредоточилась на выводе войск из Украины и спасении жизней невинных людей, а не тратила время на многочисленные перестановки в руководстве, и российские солдаты и их семьи, вероятно, тоже хотели бы этого", – подчеркнул Райдер.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что назначение Герасимова командующим "специальной военной операцией" в Украине не повлияет на ход войны в Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что Министерство обороны Великобритании считает, что назначение начальника Генерального штаба Валерия Герасимова командующим "специальной военной операцией" в Украине свидетельствует об изменении подхода президента России Владимира Путина к ведению войны.

Читайте также: