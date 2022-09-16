В Пентагоне рассказали, что войдет в новый пакет помощи Украине: перечень вооружений

В Пентагоне сообщили подробности новой помощи Украине.

Так, как пишет пресс-служба Министерства обороны США, новый пакет военной помощи в размере 600 млн долларов будет включать:

дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);

36 тысяч 105-мм артиллерийских снарядов;

1000 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов;

четыре противоартиллерийских радара;

четыре грузовика и восемь прицепов для перевозки тяжелой техники;

контр-беспилотные воздушные системы;

оборудование для разминирования;

противопехотные боеприпасы Claymore;

взрывные боеприпасы и оборудование;

стрелковое оружие и боеприпасы;

приборы ночного видения, снаряжение для холодной погоды и другое полевое оборудование.

В Пентагоне также подчеркнули, что в целом США выделили Украине военную помощь на сумму 15,8 миллиарда долларов. В то же время министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин 8 сентября в начале заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины отметил, что со времени предыдущей встречи в формате "Рамштайн", которая состоялась 20 июля, США в общем обязались выделить 6,3 миллиарда долларов на безопасность помощь для Украины.

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