В Пентагоне рассказали, что войдет в новый пакет помощи Украине: перечень вооружений

В четверг, 15 сентября, президент США Джо Байден воспользовался своим правом предоставить военную помощь Украине в размере 600 млн долларов.
В Пентагоне сообщили подробности новой помощи Украине.
Так, как пишет пресс-служба Министерства обороны США, новый пакет военной помощи в размере 600 млн долларов будет включать:
- дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);
- 36 тысяч 105-мм артиллерийских снарядов;
- 1000 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов;
- четыре противоартиллерийских радара;
- четыре грузовика и восемь прицепов для перевозки тяжелой техники;
- контр-беспилотные воздушные системы;
- оборудование для разминирования;
- противопехотные боеприпасы Claymore;
- взрывные боеприпасы и оборудование;
- стрелковое оружие и боеприпасы;
- приборы ночного видения, снаряжение для холодной погоды и другое полевое оборудование.
В Пентагоне также подчеркнули, что в целом США выделили Украине военную помощь на сумму 15,8 миллиарда долларов. В то же время министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин 8 сентября в начале заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины отметил, что со времени предыдущей встречи в формате "Рамштайн", которая состоялась 20 июля, США в общем обязались выделить 6,3 миллиарда долларов на безопасность помощь для Украины.
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