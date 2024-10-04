В Пентагоне рассказали, когда украинские пилоты начнут подготовку на F-16

Тренировки новой группы украинских пилотов на истребителях F-16 в США будут тщательно спланированы и начнутся после того, как курсанты пройдут обучение по языковой подготовке.

Так прокомментировала в четверг временные рамки подготовки пилотов из Украины заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх, передает Укринформ.

Она заявила, что языковая подготовка пилотов обязательна для начала обучения непосредственно на истребителях.

"Как известно, одним из требований подготовки пилотов является владение английским языком. Следовательно, как только эти пилоты будут обучены и готовы, мы начнем с ними работать", — отметила Сингх.

Представительница Пентагона добавила, что пока не может предоставить новую информацию о графике учений для украинских пилотов.

Напомним, ранее сообщалось, что генерал-майор США сравнил мощность украинских F-16 и российских современных самолетов.

Кроме того, мы ранее информировали, что США передадут Украине бомбы для F-16.

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