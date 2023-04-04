В Пентагоне рассказали, когда украинские военные начнут обучение на танках Abrams

В настоящее время в Пентагоне работают над закупкой всего необходимого оборудования.

Украинские военные начнут обучение на американских танках M1-A1 Abrams "относительно скоро".

Об этом сообщил высокопоставленный представитель оборонного ведомства США, передает CNN.

Он отметил, что в настоящее время в Пентагоне работают над закупкой всего необходимого оборудования.

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"Мы все еще работаем над закупкой оборудования, поэтому мы пока не начинали обучение, но я ожидаю, что это произойдет относительно скоро", — отметил представитель американского ведомства.

Он также отметил, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину инструкторы из США уже подготовили более семи тысяч военных из Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что замминистра обороны Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк объяснил, в чем разница немецких Leopard 2 и советских танков. В частности, российские образцы вряд ли выдержат прямой удар.

Кроме того, мы ранее информировали, что глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Украина может воспользоваться значительным истощением российской армии и снабжением западного оружия для того, чтобы провести успешное контрнаступление весной этого года.

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