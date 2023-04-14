В Пентагоне рассказали о потрясающих потерях российского "спецназа" в Украине

Российские силы спецназначения понесли тяжелые потери еще в самом начале вторжения в Украину.
По оценкам американских чиновников, российское командование очень активно использует силы спецназначения в качестве передовых пехотных формирований. В частности, это привело к огромным потерям убитыми и ранеными.
Об этом информирует The Washington Post.
Отмечается, что российские силы спецназначения понесли тяжелые потери еще в самом начале вторжения в Украину. России понадобятся годы для ее восстановления.
Ошибкой русской армии стало то, что они не оценили боевые возможности обычной пехоты и использовали элитные силы в прямых боях.
"Быстрое истощение российских подразделений спецназначения с самого начала изменило динамику войны, серьезно ограничив возможности Москвы использовать тайную тактику для поддержки обычных боевых операций", — пишет издание.
Потрясающие потери, ограничат их эффективность и в других частях света, где действуют российские силы.
В Пентагоне говорят, что по возвращении бригады домой у нее осталось меньше половины тактических машин "Тигр".
"Оценки показывают, что 22-я и две другие бригады спецназначения выбыли на 90-95 процентов", — пишет издание, не уточняя, о каком параметре идет речь.
Примечательно, что Москве может понадобиться целое десятилетие, чтобы воспроизвести эти подразделения.
В документах не говорится, сколько бойцов спецназначения, по оценкам, было убито или ранено в Украине, но в материалах со ссылками на перехват разведданных говорится, что только одна 346-я бригада уничтожена почти вся.
"Потеряна почти вся бригада. В ней остается в строю всего 125 человек из штатных 900", – говорится в материалах Пентагона.
Кроме того, аналитики считают, что потеря подразделений спецназначения как боеспособной силы лишила Россию эффективной фронтовой разведки в Украине.
"Это повлияло на оставшуюся войну, потому что Россия потеряла все эти ключевые возможности, которые они не могли легко заменить — как с точки зрения оборудования, так и с точки зрения талантов. Это повлияло на то, что они могли и не могли делать", – заявил военный аналитик Роб Ли.
Напомним, администратором игровой онлайн-группы в Discord, в которой началась утечка секретных данных Пентагона, оказался 21-летний военнослужащий разведывательного крыла Национальной воздушной гвардии штата Массачусетс.
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