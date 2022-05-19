В Пентагоне рассказали об активности российской авиации и вероятности десанта возле Одессы

В Пентагоне рассказали об активности российской авиации и вероятности десанта возле Одессы

Высокопоставленный представитель Министерства обороны США отметил уменьшение количества боевых вылетов российских самолетов, а морской десант считает маловероятным.

Российские оккупационные войска сосредоточили свое наступление на Донбассе и не выявляют признаков подготовки к морскому десанту возле Одессы. В то же время, существенно уменьшилось количество боевых вылетов самолетов, а штурм позиций ВСУ происходит меньшими по численности подразделениями.

Об этом сообщил высокопоставленный представитель Пентагона на брифинге 19 мая, передает в Twitter репортер по национальной безопасности Джек Детч.

В Пентагоне зафиксировали попытки прорыва россиян со стороны захваченного города Изюм в направлении Славянска. В настоящее время наступление российских войск, имеющих количественное превосходство над ВСУ, безуспешно.

По данным Минобороны США, по состоянию на 19 мая на территории Украины дислоцируется 106 батальонно-тактических групп. Некоторые из этих подразделений, по словам Пентагона, перебросили с севера Украины, где они пытались захватить Киев и Чернигов, без перерыва для пополнения резервов.

По данным военной разведки США, количество боевых вылетов российской авиации уменьшилось до 140 в сутки – это на 100-150 вылетов меньше, чем в предыдущие недели.

На Донбассе российские оккупационные войска пытаются штурмовать позиции Вооруженных сил Украины меньшими подразделениями после того, как большие группировки не добились успеха.

“На юге Украины россияне проводят огневое давление с артиллерии на украинские позиции и предпринимают попытки штурма в направлении Николаева. Что касается Одессы, то угрозы высадки российского десанта – нет", — отметил чиновник Пентагона.

Американская разведка не получила подтвержденные данные о подготовке к массовой мобилизации в России. В то же время, в Минобороны США предполагают, что война в Украине может затянуться надолго, так как это произошло после "острой" фазы боевых столкновений на Донбассе в 2014-2015 году.

Напомним, в Пентагоне говорят, что наступательные операции оккупантов в последнее время становятся "менее масштабными", а их цели становятся "более локализованными".

Ситуация на фронте: штурмовые действия врага провалены на четырех направлениях

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