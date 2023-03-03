В Пентагоне рассказали об ожесточенных боях в Бахмуте: ВСУ держат рубежи

Вооруженные Силы Украины продолжают удерживать Бахмут в Донецкой области. Впрочем, ситуация в районе остается нестабильной.

Об этом на брифинге сказал представитель Минобороны США, бригадный генерал Пэт Райдер.

"Ситуация остается очень нестабильной, потому мы продолжаем внимательно следить за ней", — сказал он.

Райдер отмечает, что украинские защитники удерживают рубежи. В районе украинского города продолжаются ожесточенные бои. Все больше — российские войска и наемники ППК "Вагнера" продолжают наступать.

Оборона Бахмута

В ВСУ говорят, что сейчас отступать из Бахмута нет необходимости. Впрочем, по словам спикера Восточной группировки войск Сергея Череватого, если угроза личному составу будет больше, чем необходимость удержания территории, то отвод войск состоится организованно и без паники.

оккупанты бросают все силы на штурм города, говорит секретарь СНБО Алексей Данилов. Тем не менее, темпы продвижения россиян не соответствуют их планам. Также враг несет большие потери. Во время боев россияне теряют в семь раз больше солдат, чем украинская сторона.

Аналитики Института изучения войны в своем отчете отмечают, что кафиры временно свернули усилия по окружению города с юго-запада, а также с северо-востока. Отмечается, что ВС РФ не продвинулись ближе к трассе Т0504 между Бахмутом и Временами Яром.

Чтобы окружить Бахмут, россияне постоянно штурмуют не только окрестности, но и пытаются перерезать дороги в город. Вооруженным силам удается оттеснить россиян. В частности, удалось отбросить оккупантов из села Ивановского на подступах к городу.

Читайте также:

Таким Бахмут вы не видели – оцените красоту города, который уничтожили россияне