В Пентагоне считают, что дополнительные самолеты мало усилят украинскую армию, потому предлагают системы ПВО

Ситуация с предоставлением украинцам истребителей снова остановилась.

Истребители МИГ-29 существенно не усилят обороноспособность украинских военно-воздушных сил.

Об этом заявили в оборонном ведомстве Соединенных Штатов, говорится в ТСН.

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Обещают прислать Украине дополнительные системы противотанковой и противовоздушной обороны. После заявления польского внешнеполитического ведомства накануне о готовности отдать Соединенным Штатам необходимые Украине истребители МИГ-29, высшие государственные институции США разными голосами объясняют, почему не готовы участвовать в этом.

Происходящее сейчас с передачей истребителей МИГ-29 Украине – это очень запутанная и некрасивая игра.

Накануне Польша заявила, что готова перевести все свои МИГи, так сообщали американские СМИ, их 29, на военную американскую базу Рамштайн в Германии отдали их в пользование Соединенных Штатов и получить в качестве компенсации американские истребители Ф16.

А дальше выяснилось, что поляки играли в темное – они не предупредили Штаты, что будут делать такое заявление и этот вариант не был с ними согласован. Американские чиновники стали один за другим отказываться от такого предложения. В Белом доме сказали, что это исключительно «логистические» проблемы и может быть воспринято как эскалация конфликта.

То есть если перевести на человеческий язык – Польша хотела отдать ответственность Соединенным Штатам – мол, мы дали вам самолеты, дальше это ваша проблема. А Штаты тоже не хотят этой ответственности – и в Госдепе, и в Пентагоне сказали, что не считают такую схему целесообразной. Что это может быть воспринято Россией как эскалация конфликта, и тогда война перекинется и на другие государства.

США обещают отправить Украине дополнительные системы противотанковой и противовоздушной обороны

В Белом доме и Госдепе сегодня заявили, что дискуссии, как все же передать самолеты Украине, продолжаются. В Пентагоне сказали, что вообще считают такую операцию нецелесообразной. Так что спрогнозировать сейчас, как это все закончится, пока сложно. Будут ли самолеты переданы Украине или это уже конец дискуссии.

В конце концов, еще есть фактор Конгресса, который оказывает давление на Администрацию, чтобы она решилась на этот шаг. Но ситуация очень неуверенная. «В настоящее время военно-воздушные силы Украины имеют несколько эскадрилей полностью боеспособных самолетов. По нашим оценкам, добавление самолетов вряд ли существенно изменит эффективность военно-воздушных сил Украины по сравнению с возможностями России. Поэтому мы считаем, что выгода от передачи этих МиГ-29 невелика», — заявил спикер Пентагона Джон Кирби.

В Пентагоне говорят, что поставят Украине дополнительные системы противотанковой и противовоздушной обороны. Сегодня в Вашингтоне находится министер иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. Великобритания также рассматривает возможность передачи Украине переносных зенитно-ракетных комплексов «Стар стрек», с помощью которых можно сбивать самолеты. Также по словам Трасс, они обсуждают новые санкции – отключить все российские банки от «СВИФТа», Германия до сих пор отстаивает, чтобы российский Сбербанк оставался включенным. А также чтобы, по крайней мере, страны большой семерки отказались покупать российскую нефть.

«Если Путина не остановить в Украине, это будет иметь ужасающие последствия для европейской и глобальной безопасности. Таким образом мы послали бы сигнал, что суверенные нации можно уничтожать. Следовательно, мы должны идти дальше и скорее в своем ответе. Это включает полный запрет «Свифт» и прекращение использования российской нефти и газа странами большой семерки», — заявила министер.