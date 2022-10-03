В Пентагоне считают, что Украина начала добиваться своих стратегических целей в войне с Россией

Украина на пути достижения своих стратегических целей в войне с Россией.

Речь идет об успехах при наступлении на Харьковском, Донецком и Херсонском направлениях. В Пентагоне считают, что для того чтобы ВСУ выгнали оккупантов, нужно поддерживать Украину оружием.

Об этом в ходе дискуссии, организованной Центром стратегических и международных исследований, заявила помощница министра обороны США по вопросам международной безопасности Селеста Валландер.

Селеста Валландер назвала освобождение Харьковской области потрясающим успехом ВСУ. Также она отметила действия украинских военных в Донецкой и Луганской областях, в частности речь идет о деоккупации города Лиман. По мнению помощницы главы Пентагона, возвращение Лимана существенно повлияет на способность России перемещать и обеспечивать свои силы на передовой.

"Цель Украины – вытеснить российские войска на левый берег Днепра на Херсонщине. И для России это будет значительным поражением, потому что еще больше удаляет ее стремление захватить Одессу, о чем она заявляла раньше. А Украине это обеспечивает лучшую оборонную позицию для уменьшения интенсивности ожесточенных боев в течение зимы", – объяснила она.

Селеста Валландер отметила, чтобы ВСУ продолжали контрнаступление, военным нужна поддержка США и Запада.

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