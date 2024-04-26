В Пентагоне сделали важное заявление о поставках вооружения для ВСУ

Соединенные Штаты Америки уже начали поставлять в Украину боеприпасы, которые являются наиболее неотложной потребностью для ВСУ.

Об этом во время брифинга рассказал спикер американского Пентагона Патрик Райдер.

На брифинге Райдера спросили, когда в Украину поступит первая партия вооружений в рамках нового пакета американской помощи. Представитель Пентагона решил не вдаваться в детали, касающиеся конкретных сроков и конкретного оборудования. Впрочем, подчеркнул, что "мы уже двигаемся".

"Мы уже начали процесс перемещения некоторых видов вооружения, боеприпасов и оборудования, которые, как я уже упоминал ранее, будут там через несколько дней, если не раньше", — подчеркнул спикер Минобороны США,

Райдер отметил, что пакет помощи США содержит разное оборудование и средства. Некоторые, говорит он, требуют больше времени, чем другие.

"Когда речь идет об основных средствах, таких как боеприпасы, мы уже начинаем их снабжать", — добавил Патрик Райдер.

Напомним, 23 апреля Сенат США принял законопроект о помощи Украине , Израилю и Тайваню, а также конфискацию активов РФ.

Президент США Джо Байден практически сразу подписал закон о национальной безопасности, предусматривающий выделение Украине военной помощи в размере 61 миллиарда долларов.

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