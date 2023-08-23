В Пентагоне сделали заявление о контрнаступлении ВСУ: "Это марафон, а не спринт"

Контрнаступление Вооруженных сил Украины продолжается, поэтому рано и неуместно делать выводы. Битва со страной-агрессором РФ еще не окончена.

Об этом заявил спикер Минобороны Соединенных Штатов Америки, генерал Патрик Райдер во время брифинга.

По его словам, сейчас на всей линии фронта ведутся бои. Украинские силы обороны совершают определенное движение вперед.

"Мы с самого начала говорили, что это будет очень тяжелая операция и тяжелая борьба для них. Это марафон, а не спринт. Поэтому не должно быть никаких иллюзий по этому факту", — подчеркивает представитель Пентагона.

По словам Райдера, если Украина не добьется успеха, то последствия затронут не только Европу, но и весь мир.

"Бой по своей природе очень динамичен, он очень изменчив и непредсказуем. Каждый, кто изучает историю, знает, что битва не закончена, пока та не завершится. Так что я не собираюсь подводить итоги в середине боя. Это было бы неуместно. собираемся делать, так это продолжать поддерживать Киев столько, сколько будет нужно", — подчеркнул Райдер.

Контрнаступление Украины

Утром 23 августа Генштаб сообщил, что ВСУ закрепляется на новых рубежах на южном фронте. В частности, украинские защитники имели успех в направлении Новопрокоповки Запорожской области.

Между тем, аналитики американского Института изучения войны в своем отчете отмечают, что продвижение в районе Роботиного приближает ВСУ ко второй линии российской обороны. Она, отмечают в ISW, может быть относительно слабее первой линии обороны врага в этом районе.

В свою очередь, спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила, что оккупанты срочно укрепляют вторую и третью линии обороны на юге с помощью бетонных конструкций и новых окопов.

Продолжается контрнаступление ВСУ на Бахмутском направлении. С начала наступления украинские войска освободили 43 кв. км около города.

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