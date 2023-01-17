В Пентагоне согласились, что Украина нуждается в дальнобойных ракетах

Заместитель министра обороны США по вопросам политики Колин Кал заявил, что США продолжают дискуссию с украинскими властями относительно типа ракет большой дальности, но на этом этапе войны уже признают потребность в них.

Об этом он сказал на брифинге в Киеве.

Американский политик подчеркнул, что сейчас важно говорить не о конкретном типе дальнобойных ракет, а о просьбе Украины предоставить оружие, способное достигать дальних целей.

"Не вдаваясь в подробности, я бы просто сказал, что мы признаем это требование (относительно поставок дальнобойных ракет – ред.) на текущем этапе, и нам нужно подумать, как помочь Украине преодолеть этот вызов", – заявил Кал.

Кроме того, Кал рассказал о ситуации с американскими танками Abrams для Украины.

"Это очень сложное и дорогостоящее оборудование, которое очень трудно содержать, поэтому не ясно, являются ли они лучшим ответом", — отметил он.

Дальнобойные ракеты для Украины.

Украина не раз просила США передать дальнобойные ракеты ATACMS. В сентябре 2022 года главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал колонку, в которой спрогнозировал новый этап войны с Россией после деоккупации Крыма. Он объяснил, что даже после того, как мы освободим полуостров, Россия продолжит агрессию. И для ее сдерживания Украине с помощью партнеров необходимо переоснастить армию и получить дальнобойные ракеты.

Военный эксперт Роман Свитан объяснял, что в американском политикуме не желают выхода боевых действий за пределы Украины. В настоящее время ВСУ получают армейскую артиллерию и высокоточные системы на глубину 100-150 км, а в США боятся, что будут доставать на глубину 300 км.

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