В Пентагоне сомневаются, что ВСУ могут освободить Крым в ближайшее время — Politico

В Пентагоне сомневаются, что украинские защитники могут деоккупировать аннексированный Крым в ближайшем будущем.

Об этом пишет Politico, цитируя на условиях анонимности слова американских чиновников во время одного из секретных брифингов.

"Пентагон не верит, что у Украины есть или скоро будет способность вытеснить российские войска с временно оккупированного полуострова", — цитирует издание слова своих собеседников.

Оценка докладчиков перекликается с тем, что недавно говорил генерал Марк Милли, глава Объединенного комитета начальников штабов: "Я по-прежнему утверждаю, что в этом году будет очень и очень сложно военным путем выгнать российские войска со всей оккупированной территории. Это не значит, что этого не может быть. Это не значит, что этого не произойдет, но это будет очень сложно", — сказал он ранее.

Однако один из информаторов отметил, что брифинг был более двусмысленным. Но, если коротко, речь шла о том, что победа Украины в наступлении с целью отвоевания незаконно аннексированной территории не гарантирована.

Напомним:

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