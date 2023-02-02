В Пентагоне сомневаются, что ВСУ могут освободить Крым в ближайшее время — Politico

Победа Украины в наступлении пока не гарантирована, отметили источники издания.
В Пентагоне сомневаются, что украинские защитники могут деоккупировать аннексированный Крым в ближайшем будущем.
Об этом пишет Politico, цитируя на условиях анонимности слова американских чиновников во время одного из секретных брифингов.
"Пентагон не верит, что у Украины есть или скоро будет способность вытеснить российские войска с временно оккупированного полуострова", — цитирует издание слова своих собеседников.
Оценка докладчиков перекликается с тем, что недавно говорил генерал Марк Милли, глава Объединенного комитета начальников штабов: "Я по-прежнему утверждаю, что в этом году будет очень и очень сложно военным путем выгнать российские войска со всей оккупированной территории. Это не значит, что этого не может быть. Это не значит, что этого не произойдет, но это будет очень сложно", — сказал он ранее.
Однако один из информаторов отметил, что брифинг был более двусмысленным. Но, если коротко, речь шла о том, что победа Украины в наступлении с целью отвоевания незаконно аннексированной территории не гарантирована.
Напомним:
- глава Меджлиса крымско-татарского народа Рефат Чубаров считает, что освобождение Крыма произойдет благодаря мощному и дальнобойному ракетному и артиллерийскому оружию.
- военный эксперт Роман Свитан отметил, что во время освобождения Крым станет сплошной зоной фронта.
- бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес ранее говорил, что Вооруженные силы Украины до февраля 2023 года будут создавать условия для операции по освобождению Крыма, а уже летом этого года им удастся деоккупировать полуостров.
- глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что возвращение Крыма состоится военным путем в 2023 году.
- западные СМИ пишут, что освобождение Крыма зависит прежде всего от готовности США предоставить Украине дальнобойные снаряды.
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