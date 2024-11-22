В Пентагоне сообщили, какой ракетой РФ ударила по Днепру: Сабрина Сингх сделала заявление

Пресс-секретарь Минобороны США Сабрина Сингх официально подтвердила, что утром четверга, 21 ноября, Россия нанесла удар по Днепру ракетой, созданной на основе межконтинентальной баллистической ракеты РС-26 "Рубеж".

Об этом она заявила на брифинге в Пентагоне.

Сингх добавила, что, по имеющейся информации, это была экспериментальная баллистическая ракета средней дальности (БРСД).

Спикер Пентагона напомнила, что США и раньше замечали "опасную и безрассудную риторику со стороны Путина". Она подчеркнула, что США "будут серьезно относиться к заявлениям, которые раздаются из России", но действующая администрация Джо Байдена продолжит поддерживать Украину и будет предоставлять ей "то, в чем она нуждается" больше всего на поле боя.

"Украина, как вы знаете, успешно давала и дает отпор российской агрессии. Мы недавно объявили пакет военной помощи на 275 миллионов долларов. И еще больше пакетов помощи будут объявлены в последующие дни и недели работы этой администрации", – заверила Сингх.

Напомним, Сабрина Сингх подтвердила, что США были предварительно уведомлены об ударе баллистической ракетой по Украине "через каналы уменьшения риска ядерного конфликта".

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