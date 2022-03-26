В Пентагоне заявили, что Киев не является главной целью РФ: чего хочет Путин

В Пентагоне заявили, что Киев не является главной целью РФ: чего хочет Путин

Силы, которые РФ хочет перебросить из Грузии, могут быть ориентированы именно на Донбасс.

В США заявляют, что Россия, цинично напавшая на Украину в ночь на 24 февраля и ныне терроризирующая мирное население, сосредоточилась преимущественно на военных действиях на Донбассе, а не возле Киева. Таким образом, оккупанты хотят отрезать украинские силы на востоке от остальной страны, пытаясь создать рычаги влияния на переговорах.

Об этом заявил в пятницу высокопоставленный представитель Пентагона, пишет Reuters.

В Пентагоне говорят, что Россия заявляет, мол, завершение первой фазы ее так называемой "военной операции" и она сосредоточится на полном "освобождении" восточного Донбасса. Это заявление, как считают в Штатах, указывает на то, что Москва может ограничить свои цели, столкнувшись с героическим сопротивлением украинцев.

Чиновник отметил, что действия РФ на местах подтверждают это заявление, поскольку в настоящее время российские войска ведут все более агрессивные действия в районе Донбасса.

"Они расставляют приоритеты, и наша информация с этим согласовывается", – сказал он.

Представитель Пентагона также предположил, что силы, которые РФ хочет перебросить из Грузии в Украину, могут быть направлены именно туда.

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