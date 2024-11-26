В Пентагоне заявили, что не видят признаков того, что войска КНДР присутствуют на территории Украины

В настоящее время войска КНДР присутствуют на территории Курской области.

В Министерстве обороны Соединенных Штатов не видят признаков того, что войска Северной Кореи находятся на оккупированных территориях Украины или опрокидываются по этим направлениям.

Об этом заявила представительница Пентагона Сабрина Сингх, передает Укринформ.

"Нет никаких признаков того, что в Украине есть солдаты КНДР", – заявила она.

Представительница Пентагона отметила, что пока можно подтвердить о присутствии войск КНДР в Курской области, однако нет прессований на украинскую территорию.

Напомним, ранее сообщалось, что в Северной Корее расширяют ключевой комплекс по производству оружия, где собирают тип ракет малой дальности, которую использует Россия в Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что солдаты Ким Чен Ина в Курщине маскируются под "бурят".

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