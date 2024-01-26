В Пентагоне заявили, что просят Конгресс принять пакет помощи для Украины разными способами

Соединенные Штаты не могут предоставлять Украине пакеты военной поддержки с декабря 2023, поскольку Конгресс до сих пор не проголосовал за новый пакет.

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Об этом заявила заместитель представителя Минобороны США Сабрина Сингх.

Она напомнила, что ранее на этой неделе состоялась встреча контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн, чтобы выяснить, что нужно Украине, которые неотложны.

Сингх также добавила, что неоказание военной помощи Украине со стороны США вызывает беспокойство, ведь "поддержка Соединенными Штатами Украины невероятно важна для демонстрации единого послания не только европейскому миру и России, но и всему миру".

Сингх также отметила, что союзники и партнеры США активизировались, чтобы помочь Украине — это касается учений, финансирования и поддержки.

Напомним, ранее сообщалось, что секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что уровень поддержки партнеров не снизится и Украина "не исчезнет с радаров".

Кроме того, мы ранее информировали, что журналист Остап Ярыш заявил, что Дональд Трамп оказывает давление на Конгресс, чтобы заблокировать помощь Украине ради победы на выборах.

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