В Пентагоне заявили, что РФ пытается истощить запасы ПВО Украины: "Российская теория победы"

Именно этим объясняются массированные ракетные атаки по Украине.

В Пентагоне заявили, что Россия усиливает ракетные атаки по Украине, чтобы перегрузить и истощить запасы украинской ПВО.

Об этом заявил заместитель министра обороны США по вопросам политики Колин Кал, сообщает Sky News.

Так, представитель Пентагона пояснил, что "Россия стремится доминировать в небе, заставляя Украину использовать крайне необходимые ей запасы".

В то же время, Кал подчеркнул, что США отданы обеспечению оборудованием Украины, необходимым для поддержки обороны страны.

"Мы знаем, что такое российская теория победы, и мы стремимся убедиться, что она не сработает, убедившись, что украинцы получат то, что им нужно, чтобы сохранить свою противовоздушную оборону дееспособной", – рассказал заместитель американского министра обороны.

Напомним, в воздушном командовании "Центр" анонсировали, что в ближайшее время украинская система ПВО будет усилена американским ЗРК Hawk.

Напомним, ранее, после седьмого заседания в формате "Рамштайн" стало известно, что Украина получит военную помощь от ряда стран. В частности, речь идет о средствах ПВО, артиллерии, боеприпасах и зимней военной форме.

Добавим, что анонимные чиновники из США заявляли, что у страны заканчиваются некоторые высокотехнологичные системы вооружения и боеприпасы для дальнейшей передачи их Украине.

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