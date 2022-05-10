В Пентагоне заявили, что Россия отстает от своих планов по войне в Украине на две недели

В Пентагоне заявили, что Россия отстает от своих планов по войне в Украине на две недели

Россия отстает от своих планов по войне в Украине на две недели. Президенту РФ не удалось достичь ни одной из своих стратегических целей после того, как он опрокинул войска на восток и юг Украины.

Россия не смогла добиться выполнения своих планов по захвату Донбасса и юга Украины. По данным Пентагона, она отстает на две недели.

Об этом заявил представитель Пентагона, передает The Guardian.

"Президент РФ Владимир Путин отстал, что он, по его мнению, мог бы захватить на Донбассе и юге Украины примерно на две недели", — считает чиновник Пентагона.

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Он также отметил, что президенту РФ не удалось достичь ни одной из своих стратегических целей после того, как он опрокинул войска на восток и юг Украины.

Ранее в Пентагоне сообщили, что российская армия, которая имеет большие потери после широкомасштабного вторжения в Украину, трудно пополнять запас высокоточных управляемых боеприпасов. На это влияют также и санкции против РФ, которые начинают наносить ущерб ее оборонно-промышленной базе.

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