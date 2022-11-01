В Пентагоне заявили, что США отслеживают ситуацию после взрывов в Севастополе

В Минобороны США считают, что в оккупированном Севастополе действительно раздались взрывы

США внимательно следят за ситуацией в Черном море после взрывов в оккупированном Севастополе.

Об этом заявил высокопоставленный представитель Пентагона, сообщает CNN.

«По нашей оценке, там были взрывы, но я не собираюсь делиться оценкой ущерба и не собираюсь иметь никакой дополнительной информации о том, что могло повлечь эти взрывы», — заявил чиновник Пентагона.

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Также он отметил, что Россия продолжает наносить удары по украинской гражданской инфраструктуре, что повлекло за собой массовые сбои в электроснабжении.

Напомним, в Севастопольской бухте были поражены по меньшей мере 3 российских корабля. На видео попала атака на корабле "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорьевич" и тральщик "Иван Голубец".

Ранее заместитель директора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь заявил, что, несмотря на демарш России по приостановлению ее участия в "зерновом соглашении", благодаря Турции и ООН она продолжает работать.

В свою очередь военный эксперт Юрий Федоров заявил, что у Украины есть потенциал для производства собственных беспилотников, которые могут долетать до Москвы.