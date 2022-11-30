В Пентагоне заявили о "готовности России повысить риск ядерного инцидента" из-за обстрелов ЗАЭС

В Вашингтоне следят за сообщениями о том, что россияне якобы планировали передать контроль над ЗАЭС специалистам МАГАТЭ.

Российские обстрелы возле Запорожской АЭС свидетельствуют о том, что Москву не пугает возможность создать ядерную катастрофу на территории Украины, которая поразит весь регион.

Об этом военный высокопоставленный чиновник США заявил на брифинге в Пентагоне, сообщает "Голос Америки".

"Атаки демонстрируют готовность России увеличить риск инцидента ядерной безопасности, который может иметь вредные последствия не только в Украине, но и во всем регионе", – сказал представитель Минобороны США.

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Другой представитель ведомства заявил на брифинге, что в настоящее время не фиксируются интенсивные бои вокруг Запорожья. В то же время в Вашингтоне следят за сообщениями о том, что россияне якобы планировали передать контроль над ЗАЭС специалистам МАГАТЭ.

"Если бы они передали контроль над атомной станцией ответственно, это было бы здорово", — отметил представитель Пентагона.

Он также сообщил об отсутствии непосредственной угрозы станции.

Что происходит вокруг ЗАЭС

Напомним, 27 ноября президент "Энергоатома" Петр Котин заявил о наличии признаков, что российские силы готовятся покинуть ЗАЭС.

Эту информацию поспешно отверг представитель президента России Дмитрий Песков.

В то же время советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк убежден, что оккупанты все-таки покинут ЗАЭС, и заявил о проукраинской позиции МАГАТЭ.

Отметим, по состоянию на 29 ноября областные власти заявляли об отсутствии подтвержденной информации о том, что российские оккупанты выводят свои подразделения из Энергодара, где расположена станция.

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