В Пентагоне заявили о небольших достижениях России на Донбассе и объяснили, как это ей удалось

В Министерстве обороны США заявили, что у России есть определенные успехи с наступлением на Донбассе.
Как пояснили в оборонном ведомстве, последние достижения российской армии связаны с тем, что войска наступают на меньшей территории, а также это связано с географией местности — "она более ровная, более открытая, многие поля, малые города и села".
Об этом на брифинге в пятницу, 27 мая, сообщил спикер Пентагона Джон Кирби.
"Донбасс — это другая территория. Она более ровная, более открытая, много полей, малые города и села. И поскольку он на востоке Украины, то ближе к границам РФ и их цепям поставок и ресурсов. Они теперь более осторожно продвигаются, чтобы не зайти слишком далеко", – сообщил Кирби.
Еще одна причина, почему российские военные продвигаются постепенно на Донбассе – это то, что они не хотят оторваться от цепей снабжения.
"Отчасти это связано с географией — близостью к России и особенностями территории. Но еще одна причина, почему они лишь постепенно продвигаются — конечно, не только из-за украинского сопротивления, но и потому, что они не хотят отойти слишком далеко от источников снабжения ", – отметил он.
Напомним, по данным Генштаба ВСУ за 27 мая, ситуация на Донбассе – напряженная. Российские военные обстреливают населенные пункты почти по всем направлениям. Для этого по гражданской инфраструктуре оккупанты избивают из артиллерии и минометов.
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