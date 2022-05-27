В Пентагоне заявили о небольших достижениях России на Донбассе и объяснили, как это ей удалось

В Пентагоне заявили о небольших достижениях России на Донбассе и объяснили, как это ей удалось

В Министерстве обороны США заявили, что у России есть определенные успехи с наступлением на Донбассе.

Как пояснили в оборонном ведомстве, последние достижения российской армии связаны с тем, что войска наступают на меньшей территории, а также это связано с географией местности — "она более ровная, более открытая, многие поля, малые города и села".

Об этом на брифинге в пятницу, 27 мая, сообщил спикер Пентагона Джон Кирби.

"Донбасс — это другая территория. Она более ровная, более открытая, много полей, малые города и села. И поскольку он на востоке Украины, то ближе к границам РФ и их цепям поставок и ресурсов. Они теперь более осторожно продвигаются, чтобы не зайти слишком далеко", – сообщил Кирби.

Еще одна причина, почему российские военные продвигаются постепенно на Донбассе – это то, что они не хотят оторваться от цепей снабжения.

"Отчасти это связано с географией — близостью к России и особенностями территории. Но еще одна причина, почему они лишь постепенно продвигаются — конечно, не только из-за украинского сопротивления, но и потому, что они не хотят отойти слишком далеко от источников снабжения ", – отметил он.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ за 27 мая, ситуация на Донбассе – напряженная. Российские военные обстреливают населенные пункты почти по всем направлениям. Для этого по гражданской инфраструктуре оккупанты избивают из артиллерии и минометов.

Карта войны на 27 мая: бои за Северодонецк, удары по Сумщине и Харьковщине

Читайте также: