Генерал-майор Райдер сказал, что не хочет "предсказывать исход битвы", но в случае прекращения помощи для Украины "угроза реальна".

В Пентагоне заявили о реальной угрозе поражения Украины в войне с Россией, если Силы обороны не получат больше оружия.

Об этом генерал-майор, представитель Минобороны США Пэт Райдер заявил на брифинге.

Райдер ответил на вопросы журналистов, "проиграют ли они (украинцы – ред.), если не получат больше оружия".

"Я не хочу предсказывать исход битвы. Очевидно, что Украина имеет право голоса, когда дело доходит до боевых действий на поле боя, но очевидно, что угроза реальна", – сказал представитель Пентагона.

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"И я думаю, тот факт, что Россия продолжает демонстрировать намерение воевать против Украины, оккупацию Украины и уничтожить Украину как страну, подчеркивает тот факт, что это серьезная угроза безопасности, которая никуда не исчезнет", – добавил американский генерал-майор.

Как подчеркнул Райдер, чем быстрее США смогут продолжать оказывать тот уровень поддержки, который могут, тем лучше будет не только для Украины, но и для международного сообщества.

Напомним, накануне координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что "следующие несколько месяцев будут критическими для Украины". Он сказал, что командованию ВСУ сейчас приходится принимать сложные решения о том, какое оружие и боеприпасы применять в условиях сокращения запасов.

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