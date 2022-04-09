В переговорах с Украиной от России, кроме Абрамовича, принимают участие и другие непубличные фигуры – Климкин

В переговорах с Украиной от России, кроме Абрамовича, принимают участие и другие непубличные фигуры – Климкин

Экс-глава МИД не стал называть их имена.

Российский олигарх Роман Абрамович, исполняющий обязанности неофициального представителя президента Путина на переговорах с Украиной, не единственный, кто является модератором от РФ.

Как в эфире Радио НВ рассказал дипломат, бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, есть еще непубличные фигуры.

"Он (ред. – Абрамович) пытается сводить позиции и передавать под столом какие-то сигналы, поскольку публичная сторона [переговоров] – это даже не верхушка айсберга, это свет, который от нее отражается. Поэтому функция Абрамовича достаточно важна и я уверен, что кроме него еще есть непубличные фигуры, которые это делают", — сообщил Климкин, но называть их не стал, потому что это может помешать переговорному процессу.

В то же время бывший министр иностранных дел Украины объяснил, почему участие Абрамовича, в отличие от других участников переговоров от РФ, стало публичным.

"Думаю, во-первых, скрыть его участие было бы невозможно. Во-вторых, Абрамович — фигура, которая идет с 90-х годов, объединяющая для российских бизнес-политических элит. Он воспринимается всеми, и в частности у нас медиатором - как человек, который может передавать какие-то идеи, сигналы, может привлекать свои возможности", — добавил Климкин.

Известно, что Роман Абрамович выступает в качестве неофициального посредника на переговорах между Украиной и Россией. Ранее сообщалось, что российский диктатор Путин лично одобрил участие миллиардера Абрамовича в мирных переговорах. Хотя в течение многих лет Роман Абрамович пытался избегать ассоциаций с Путиным.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 45-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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