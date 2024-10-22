В период холодов все будет гораздо печальнее: военный "Осман" рассказал о проблемах в районе Тернов на Донетчине

Утром в районе Торского бойцы отразили механизированный штурм противника в количестве двух танков.

Утром в районе Торского ВСУ остановили механизированный штурм, в котором были задействованы два танка, две БМП и пехотные силы.

Об этом сообщил военнослужащий 24-го ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман".

"Утром в районе Торского парни отразили механизированный штурм противника в количестве 2 танков, 2 БМП и пехоты противника. В направлении Тернов все плохо, враг оккупировал н.п. Новосадово и продвигается к Тернам. Побратимы отмечают низкий уровень инженерной подготовки своих смежников на данном направлении", – рассказал он о ситуации.

Он отметил, что "бригада не окапывается, окопы и позиции в колено". Старшие и младшие командиры, а также пехота не контролируют этот процесс, что заставляет их отступать. С таким подходом, особенно в период холодов, ситуация станет еще хуже. Важно принять меры по улучшению условий.

Напомним, лидер ХДС Фридрих Мерц сказал, что будут поставки Украине ракет Taurus, но при условии их модификации

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