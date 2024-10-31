В первый год войны Россия потеряла почти всю элиту своей армии — секретные материалы Пентагона

Еще до конца лета 2022 российская армия потеряла в войне против Украины значительную часть своих элитных военных из подразделений специального назначения. По оценке разведывательного управления Минобороны США в одной из бригад осталось 125 человек из 900 развернутых.

Об этом пишет американское издание National Interest со ссылкой на секретные документы Пентагона, обнародованные в апреле 2023 года летчиком Национальной гвардии США Джеком Тейшейрой.

Среди документов, опубликованных Тейшейрой, были данные о потерях российских спецподразделений в войне против Украины.

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В частности, речь идет о том, что все пять бригад российских спецназовцев, кроме одной, вступивших в войну 24 февраля 2022 года, понесли значительные потери до конца лета 2022 года.

Кроме того, во время украинского контрнаступления в Харьковской области Третья гвардейская бригада российского спецназа якобы потеряла до 75% своих людей.

В утечке секретных документов подчеркивают, что российской армии понадобится до десяти лет, чтобы восстановить свои специальные силы.

В издании предполагают, что после лета 2022 года потери в российских подразделениях специального назначения продолжают расти.

Напомним, в апреле 2023 года в США арестовали военнослужащего Национальной воздушной гвардии штата Массачусетс Джека Тейшейру по подозрению в утечке секретных документов Пентагона, которые касались, в частности, контрнаступления ВСУ. Оказалось, что 21-летний Тейшейра, фанат компьютерных игр, "сливал" тайны национальной безопасности США друзьям в геймерский чат, откуда документы разошлись по Сети.

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