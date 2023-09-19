"В первый штурм выполнили задание максимум": уникальные кадры освобождения Клищиевки

Украинские военные 17 сентября 2023 года вернули под контроль Украины село Клищиевка Донецкой области, расположенное к югу от Бахмута.

В освобождении села также участвовали пограничники. Командир штурмовой группы бригады "Стальная граница" на позывной "Черкес" рассказал о подготовке к штурму.

По его словам, сначала военные ВСУ ознакомились с задачей, довели информацию до личного состава, младших командиров.

"Поняли, что впереди много работы и поняли, что именно это направление чрезвычайно важно на данном этапе ведения войны против врага. И начали работать", — рассказал он.

Первоочередной задачей был штурм посадки. Были сформированы группы.

"Это не было внезапно, мы подготовили, выбрали людей. Все продумали – специфику, вооружение. Была задача минимум, была задача максимум. Мы в первый штурм выполнили задачу максимум – то есть заняли половину посадки, зачистили вражеские окопы, заняли оборону, подождали пока подтянутся группы закрепления, передали им позиции. Мы сделали очень много, чтобы этот населенный пункт стал нашим, и так будем работать в дальнейшем, чтобы каждый из населенных пунктов, где ступила нога врага, остался однозначно под нашим флагом, сделаем все для того, чтобы это произошло в кратчайшие сроки", — подчеркнул командир штурмовой группы.

Напомним, в Минобороны назвали, сколько километров освобождено с начала контрнаступления.

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