В Песках — ожесточенные бои, но поселок контролируют Вооруженные силы — Донецкая ОВА

В Песках продолжаются ожесточенные бои. Впрочем, населенный пункт до сих пор контролируют украинские военные, несмотря на заявления россиян о захвате.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в эфире информационного телемарафона, пишет "УНАН".

Руководитель Донбасса опровергает заявил оккупантов о том, что они установили контроль над Песками.

"Населенный пункт Пески контролируются украинскими вооруженными силами... Да, очень горячо в указанном населенном пункте, но профессиональным командованием приняты дополнительные меры для того, чтобы планы врага не осуществились", — подчеркнул он.

По словам Кириленко, захватчики хочет с помощью Песков обойти Авдеевку, чтобы дальше наступать. "Планы врага известны, поэтому дополнительные меры предпринимаются для его остановки", – отметил глава ОВА.

Кириленко говорит, что множество обстрелов по всей линии фронта. В частности, захватчики сильно уничтожают Авдеевку. В городе нет ни одного уцелевшего здания.

Как сообщалось, в ночь на 6 августа россияне дважды обстреляли Константиновку. оккупанты уничтожили подъезд в многоэтажке. Из-под завалов и заблокированных квартир вытащили семь человек. Армия РФ также нанесла ракетный удар по Кураховому. оккупанты попали в школу и жилые дома.

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