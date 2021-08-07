В Песках российские боевики запустили ракету в автокран, который восстанавливал инфраструктуру: погиб военный

В Песках российские боевики запустили ракету в автокран, который восстанавливал инфраструктуру: погиб военный

Наши военные открыли огонь в ответ.

В субботу, 7 августа, в Песках российские оккупанты запустили противотанковую управляемую ракету по автокрану, который оказывал помощь местным жителям по восстановлению поврежденной гражданской инфраструктуры. Из-за этого погиб один военнослужащий, еще один украинский защитник ранен.

Об этом сообщили в оперативно-тактической группировке "Восток".

Военные отметили, что оккупанты коварно нарушили Минские договоренности.

"В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб. Еще один военный получил ранения. Состояние здоровья воина — средней тяжести", — говорится в сообщении.

На обстрел противника наши военные открыли огонь.

Это уже не первый случай, когда оккупант пренебрегает договоренностями и обстреливает гражданскую инфраструктуру.

5 августа, в результате обстрела населенного пункта Красногоровка с применением противотанковых пушек был поврежден жилой пятиэтажный дом, гражданский автомобиль и тяжело ранен местный житель, который находился в собственной квартире.

Также 5 августа вооруженные формирования Российской Федерации открыли огонь по окраине населенного пункта Галициновка из артиллерийских систем калибра 122мм. Из-за этого было повреждено сельскохозяйственные угодья и дорогу.

"Такие действия российско-оккупационных войск направлены на дальнейшую эскалацию ситуации по всей линии разграничения сторон", — отметили в оперативно-тактической группировке "Восток".

Напомним, в Днепре спасают мужчину, который попал под обстрел на Донбассе.

Новости с фронта: в штабе ООС сообщили, что погиб один украинский военный

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