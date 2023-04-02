В Петербурге в кафе раздался взрыв: погиб пропагандист Владлен Татарский

У предателя был "творческий вечер".
В российском Санкт-Петербурге в кафе, принадлежащем основателю террористической ЧВК "Вагнер", раздался взрыв. Россияне сообщают о гибели коллаборанта и пропагандиста Владлена Татарского.
Об этом пишут российские пропагандисты.
Сообщается, что взрыв прогремел в кафе "Стрит-бар" в центре Санкт-Петербурга, где пропагандист проводил свой "творческий вечер".
Ему якобы неизвестная девушка подарила статуэтку, в которой была заложена взрывчатка. Коллаборант погиб на месте инцидента. Известно также о 15 раненых.
Что известно о "военкоре" Владлене Татарском
Так называемый "российский военкор" Владлен Татарский, настоящее имя Максим Фомин, был родом из Макеевки Донецкой области.
С 2011 года он находился в тюрьме Горловки за грабеж, однако в 2014 году после начала войны РФ против Украины, осужденный скрылся и начал воевать в составе российских боевиков против Украины.
С 2022 года коллаборант стал так называемым "военкором" — пропагандистом РФ, призвавшим Россию убивать как можно больше украинцев, совершать геноцид и насилие.
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