В Петербурге в кафе раздался взрыв: погиб пропагандист Владлен Татарский

У предателя был "творческий вечер".

В российском Санкт-Петербурге в кафе, принадлежащем основателю террористической ЧВК "Вагнер", раздался взрыв. Россияне сообщают о гибели коллаборанта и пропагандиста Владлена Татарского.

Об этом пишут российские пропагандисты.

Сообщается, что взрыв прогремел в кафе "Стрит-бар" в центре Санкт-Петербурга, где пропагандист проводил свой "творческий вечер".

Ему якобы неизвестная девушка подарила статуэтку, в которой была заложена взрывчатка. Коллаборант погиб на месте инцидента. Известно также о 15 раненых.

Что известно о "военкоре" Владлене Татарском

Так называемый "российский военкор" Владлен Татарский, настоящее имя Максим Фомин, был родом из Макеевки Донецкой области.

С 2011 года он находился в тюрьме Горловки за грабеж, однако в 2014 году после начала войны РФ против Украины, осужденный скрылся и начал воевать в составе российских боевиков против Украины.

С 2022 года коллаборант стал так называемым "военкором" — пропагандистом РФ, призвавшим Россию убивать как можно больше украинцев, совершать геноцид и насилие.

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