В Питере "легла" связь окупантов: детали операции "АТЕШ" (видео)

Пожар / © pixabay.com

Агенты партизанского движения «Атеш» провели успешную диверсионную операцию в одном из районов Санкт-Петербурга. Удар был нанесен по критической инфраструктуре связи, которая обеспечивает координацию между ключевыми силовыми и военно-промышленными объектами оккупантов.

Об этом сообщили представители движения сопротивления.

По информации подполья, агентам удалось уничтожить технический модуль телекоммуникационной башни. Выведение из строя этого оборудования повлекло за собой серьезные перебои в связи в районе, насыщенном стратегическими объектами врага.

Диверсия состоялась в непосредственной близости от:

Института ФСБ России;

ОАО «Ремонтный завод радиоэлектронной техники „Луч“»;

подразделений и учебных центров, связанных с Военно-морским флотом РФ;

Главное ракетно-артиллерийское управление (ГРАУ).

Кроме того, неподалеку расположены АО «Новосибирский патронный завод» и филиал корпорации «Комета» — научно-производственного центра, работающего в интересах оборонного комплекса агрессора.

Место проведения диверсии / © Telegram / Движение "АТЕШ"

«Нарушение связи в подобном узле напрямую сказывается на передаче данных, управлении и координации, даже далеко за пределами линии фронта», — отмечают партизаны.

Відео: АТЕШ / © Telegram / Движение "АТЕШ"

Что известно об «АТЕШ»

Партизанское движение «Атеш» (в переводе с крымскотатарского — «огонь»), созданное летом 2022 года, существенно нарастило масштабы деятельности. Согласно данным независимого мониторинга, в 2025 году именно на «Атеш» приходилось более половины зафиксированных диверсий на временно оккупированных территориях.

Участники движения эволюционировали от единичных акций до ударов по стратегическим объектам — башням связи, системам радиоэлектронной борьбы, военным эшелонам и нефтебазам.

Активность партизан растет, несмотря на усиление российских контрдиверсионных мер: задержанным участникам грозят многолетние тюремные сроки — до 20 лет тюрьмы.

Одним из направлений эффективности «Атеша» остается успешная работа с личным составом армии врага. Спикер движения заявляет, что им удается привлекать к сотрудничеству не только мобилизованные, но и кадровые военные РФ.

«Они не просто контрактники, а люди всех рангов, в том числе ветераны, желающие остановить войну Путина», — отмечают в движении.

В качестве примера приводится история русского военного, ставшего двойным агентом. По его словам, выполнение одной из рискованных миссий помогло Силам обороны Украины продвинуться на пять километров вперед на одном из участков фронта.

Напомним, 4 февраля в Тамбовской области РФ произошла серьезная железнодорожная авария: на станции Кочетовка-2 сошел с рельсов грузовой поезд с топливными цистернами. По данным российских СМИ, по меньшей мере пять вагонов загорелись из-за возгорания бензина.

На месте работали пожарные и восстановительные поезда, движение через станцию было полностью остановлено. В РЖД был создан оперативный штаб для ликвидации последствий аварии. Предварительно сообщалось, что обошлось без пострадавших, однако инцидент повлек задержки пассажирских поездов южного направления. Причины схождения вагонов выясняются.