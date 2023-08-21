В планах – 10 лет этнических чисток: в ISW назвали намерения Кремля по Мариуполю

Власти РФ планируют превратить Мариуполь в город с преимущественно этническим русским населением после систематических и возможно умышленных усилий по избавлению города от этнических украинцев.

Такую оценку дали исследователи из Института изучения войны (ISW).

В институте аргументировали, что на планы Кремля на превращение Мариуполя в город с российскими жителями указывают цели документа о восстановлении населения города, распространенного украинским Центром национального сопротивления.

Кампания этнических чисток в Мариуполе

"Российские чиновники, по сообщениям, разработали план проведения десятилетней кампании этнических чисток в оккупированном Мариуполе Донецкой области", – говорится в заявлении ISW.

Там сослались на информацию от ЦНС по состоянию на 20 августа. В Центре сообщили, что украинские партизаны получили доступ к российскому документу о развитии оккупации. Этот документ предполагает увеличение общего населения Мариуполя на 300 тыс. к 2035 году за счет миграции из России. По данным ЦНС, часть этого переселения – льготная ипотечная программа для граждан РФ, переезжающих в Мариуполь.

В Институте изучения войны обратили внимание, что оккупационные чиновники приложили немало усилий по привлечению граждан России на оккупированные украинские территории. Однако распространенный ЦНС документ – "подробнее описание" масштабов долгосрочных целей российской власти по восстановлению населения.

Население Мариуполя до полномасштабной войны и сейчас

Аналитики напомнили, что до полномасштабного российского вторжения население Мариуполя составляло более 400 тыс. человек. По состоянию на май 2023 года в городе оставалось около 120 тыс. человек.

"Во время российской осады Мариуполя во время первых этапов российского полномасштабного вторжения погибли до 25 000 украинских гражданских жителей и сотни тысяч были вынуждены уехать из города. По сообщениям, российские чиновники депортировали еще 50 000 жителей из города в Россию и на другие оккупированные территории после его захвата", – говорится в сообщении ISW.

Аналитики считают, что попытки властей РФ депортировать украинцев и заселить города российскими гражданами, "вероятно, являются кампанией умышленной этнической чистки в дополнение к тому, что это явное нарушение Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказание за него".

Напомним, по данным горсовета Мариуполя, за период оккупации города россияне разрушили там 50% многоэтажек: уничтожено более 52 тыс. квартир мариупольцев. Несмотря на свои обещания, оккупанты предоставляют жилье только военным, строителям и прибывшим из России. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко отметил, что враг пытается русифицировать город.

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