В плен к бойцам ВСУ попала печально известная снайперша-"монахиня", которая расстреливала украинских пленных в 2014-м

В плен к бойцам ВСУ попала печально известная снайперша-"монахиня", которая расстреливала украинских пленных в 2014-м

Снайпер согласилась сотрудничать со следствием. Она утверждает, что ее бросили на поле боя.

Военнослужащие ВСУ взяли в плен известную сербскую снайпершу боевиков из ОРДЛО с позывным "Багира".

Об этом ссылаясь на украинского волонтера Влада Иванова, сообщает DonPress.

Фото: t.me/thewarnow

По словам волонтера Влада Иванова, раненая "Багира" находится в плену ВСУ, ей была оказана медицинская помощь. По информации украинских разведслужб, снайперша с 2014 года служит в составе подразделений "народной милиции ДНР".

Уточняется, что на счету женщины немало жизней как украинских военных, так и мирных жителей, неугодных властям оккупированных районов Донбасса. В общей сложности около 40 человек.

Фото: t.me/thewarnow

По словам волонтера, снайперша согласилась сотрудничать со следствием. Она утверждает, что ее бросили на поле боя.

"Бросили. Зная, что я ранена, и имея возможность забрать меня, просто решили слить, надеясь, что умру", — объяснила она.

Фото: t.me/thewarnow

Как известно, "Багира" – это гражданка Сербии Даниэла Лазович. Она была успешной гандболисткой в региональной лиге. Со временем она оказалась в монастыре Тумане, что в восточной Сербии, недалеко от города Голубац на Дунае. Там она стала «сестрой Ксенией», затем ее назначили настоятельницей.

«Мать Ксения» часто покидала монастырь и в гражданских одеждах ехала в Белград или в Косово. У некоторых эти поездки начали вызывать подозрения. За дело взялась полиция и установила, что молодая настоятельница была наркодилером. Монахиню осудили, однако, сколько именно она провела за решеткой, не уточняют. После освобождения Даниэла разорвала контакты с родителями и друзьями, а в ноябре 2014-го уехала в Украину и присоединилась к рядам пророссийской организации "Оплот".

Напомним, что пилот российского СУ-34 Александр Красноярцев, сбитый и задержанный на окраине Чернигова 5 марта, признался, что расстрелял гражданского украинца.

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