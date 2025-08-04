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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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В плен в Сил обороны снова попали оккупанты, которых обменяли месяц назад: появилось видео

Новые случаи повторного плена подтверждают, что это обычная практика в армии РФ.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Двое обмененных в июне россиян снова попали в плен

Двое обмененных в июне россиян снова попали в плен

В плен к украинским военным снова попали оккупанты из России, которых обменяли месяц назад.

Об этом говорится на Telegram-канале Хочу жить.

Сактаагай Шагаа из Тувы — контрактник, который «провоевал» месяц. Был ранен во время «мясного» штурма Вовчанска и сдался в плен в январе этого года. 20 июня вернулся в РФ как военнопленный с ранениями. Но никто его не лечил — две недели допросов и отправка под Вовчанск.

Иванов Дмитрий — контрактник, которого отправили штурмовать Вовчанск. Получил ранение ног и рук попал в плен в 2024-м — обменен в этом году, и снова под Вовчанском.

«Иванову и Шагаа невероятно повезло выжить. В прошлом месяце мы опубликовали список россиян, которых после обмена также отправили на фронт, где они погибли. Это обычная практика в российской армии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее в проект «Хочу жить» писали родственники российских военнопленных с вопросами о передаче посылок в лагерь, теперь их матери просят не менять их детей до окончания боевых действий — потому что дома их ждет только смерть.

Напомним, в июне двое российских военных сдались в плен украинским дронам на Донецком направлении

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