В плен ВСУ попал боевик "ЛНР" родом из Якутии: фото и видео

В плен ВСУ попал боевик "ЛНР" родом из Якутии: фото и видео

Уроженец России присоединился к незаконным вооруженным формированиям на Донбассе в 2018 году.

Украинские военнослужащие в зоне проведения ООС задержали на линии разграничения в Луганской области боевика из группировки "ЛНР". Он оказался уроженцем российской Якутии с видом на жительство в ОРДЛО.

Как сообщили в среду, 17 ноября, в пресс-службе штаба операции Объединенных сил, боевик со снаряженным магазином от автомата Калашникова двигался в сторону украинских позиций.

“Во время поверхностного осмотра военные обнаружили у боевика военный билет "ЛНР" и временное удостоверение жителя ОРДЛО. После задержания боевика украинские военнослужащие передали его контрразведчикам Службы безопасности Украины", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, задержанный является уроженцем Российской Федерации, который в 2018 году присоединился к незаконным вооруженным формированиям. Находился на должностях стрелка и помощника гранатометчика, участвовал в обстрелах подразделений операции Объединенных сил, в том числе из крупнокалиберного пулемета "Утес".

На сайте Миротворца уточнили, что задержание боевика произошло вечером 15 ноября. Согласно документам, в руки украинских бойцов попал 42-летний Александр Лопошняк, родом из Якутии (Россия). Как свидетельствуют опубликованные фото, кроме снаряженного магазина в АК, при нем также был изъят лист с написанной от руки "молитвой от беды в тюрьме".

Вчера вечером одним из подразделений #ВСУ, выполняющим боевые задания в районе операции ОС, был задержан представитель незаконных вооруженных формирований ВС #РФ. Ждем официальную информацию и благодарим наших воинов за бдительность #ООС pic.twitter.com/JgrD4SZCxl — Сергей Нещадым (@nevedimka123) November 16, 2021

В прессслужбе СБУ сообщили, что задержанному объявили о подозрении в совершении преступлений по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины); ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации); ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований); ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее украинская контрразведка задержала на Донбассе боевика "ЛНР" Андрея Косяка , разведывавшего украинские позиции возле поселка Золотое. После началась истерика со стороны боевиков "ЛНР" и угрозы пойти в наступление на Донбассе. Также со стороны Москвы произошло беспрецедентное давление на ОБСЕ.

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