Категория
Война на Востоке
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

В плен ВСУ попал боевик "ЛНР" родом из Якутии: фото и видео

Фото: СБУ / ©
Фото: СБУ / ©
Фото: СБУ / ©
Фото: СБУ / ©
Фото: СБУ / ©
Фото: СБУ / ©

Уроженец России присоединился к незаконным вооруженным формированиям на Донбассе в 2018 году.

Украинские военнослужащие в зоне проведения ООС задержали на линии разграничения в Луганской области боевика из группировки "ЛНР". Он оказался уроженцем российской Якутии с видом на жительство в ОРДЛО.

Как сообщили в среду, 17 ноября, в пресс-службе штаба операции Объединенных сил, боевик со снаряженным магазином от автомата Калашникова двигался в сторону украинских позиций.

“Во время поверхностного осмотра военные обнаружили у боевика военный билет "ЛНР" и временное удостоверение жителя ОРДЛО. После задержания боевика украинские военнослужащие передали его контрразведчикам Службы безопасности Украины", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, задержанный является уроженцем Российской Федерации, который в 2018 году присоединился к незаконным вооруженным формированиям. Находился на должностях стрелка и помощника гранатометчика, участвовал в обстрелах подразделений операции Объединенных сил, в том числе из крупнокалиберного пулемета "Утес".

На сайте Миротворца уточнили, что задержание боевика произошло вечером 15 ноября. Согласно документам, в руки украинских бойцов попал 42-летний Александр Лопошняк, родом из Якутии (Россия). Как свидетельствуют опубликованные фото, кроме снаряженного магазина в АК, при нем также был изъят лист с написанной от руки "молитвой от беды в тюрьме".

В прессслужбе СБУ сообщили, что задержанному объявили о подозрении в совершении преступлений по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины); ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации); ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований); ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее украинская контрразведка задержала на Донбассе боевика "ЛНР" Андрея Косяка, разведывавшего украинские позиции возле поселка Золотое. После началась истерика со стороны боевиков "ЛНР" и угрозы пойти в наступление на Донбассе. Также со стороны Москвы произошло беспрецедентное давление на ОБСЕ.

Читайте также:

Следующая публикация