В плену лучше, чем в армии РФ: российский оккупант говорит, что хотел бы воевать за Украину

В плену лучше, чем в армии РФ: российский оккупант говорит, что хотел бы воевать за Украину

Он удивлен, что в плену к нему относятся по-человечески

Пленный российский оккупант признается, что в украинском плену ему лучше, чем в армии. Также захватчик заявляет, что готов воевать за Украину.

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Об этом сообщила СБУ, опубликовав видео с оккупантом.

"Если бы у меня была возможность воевать за Украину, принять присягу, перевезти свою семью и остаться здесь жить – я бы с удовольствием это сделал", – говорит 21-летний воин.

Он удивлен, что в плену к нему относятся по-человечески, и видит в этом поразительный контраст со своей родиной. Его подразделение приехало в Украину с другого конца РФ, а дорога продолжалась 4-5 дней.

"Когда пересекли границу, увидели трупы, около 50 единиц разбитой техники и тогда поняли: никакая это не "спецоперация", а настоящая война. Хотели развернуться и уехать оттуда, но пригрозили расстрелом", – утверждает пленник.

Впрочем, ему все же удалось "убежать": 14 оккупантов выехали в сторону РФ, но впоследствии попали в плен. Теперь с ними работают следователи и контрразведчики СБУ.

Напомним, бойцы полка "Азов", защищающие Мариуполь, уничтожили технику оккупантов.