В побитом селе на Житомирщине собирают обломки вражеских снарядов, чтобы возвести с них стелу на память

Стеклят окна, латают дыры в крышах и расчищают пожарища — так селе Будо-Воробье, пострадавшее от русских оккупантов, люди готовятся к зиме.

Село сильно пострадало от обстрелов русских оккупантов, те стояли в нескольких километрах от него. С обломков, которые собрали с полей, староста хочет возвести мемориал, чтобы было напоминанием детям и внукам об этих страшных временах и подлости россиян, говорится в ТСН

Наталья Пархоменко собрала у себя во дворе части российских снарядов, сколько металла осталось в поле и не подозревает. Оккупанты попали в ее дом, когда они с мужем сидели в летней кухне. Дом стоит, но взрывной волной в марте покрутило стены.

Также читайте Бахмут оказался под лавиной огня, но украинские воины и так смогли отправить в ад десятков врагов

В этой деревне ныне работают подрядчики, стеклят окна, латают дыры, капитальных ремонтов не делают пока такие. Село и окрестности сильно пострадали от ударов оккупантов весной. «По нашей деревне российские войска производили обстрелы «Ураганами», «Градами», минометами и артиллерией стреляли, кто чем мог», — рассказывает староста Владимир Деняченко.

Почти сотня домов повреждены осколками, взрывной волной или прямым попаданием. То, что сгорело полностью пока отстраивать не будут, разбирают под фундамент и ждут финансирования. "Государство восстанавливает, люди не имеют отношения, они просто зашли, показали дом, показали документы на имущество и бригада восстанавливает", – объясняет староста.

Он в первые дни под обстрелами возил хлеб в деревни, которых уже не было в магазинах. Покупал по пару буханок в Малине и вез людям. Из села не уехал, а остался с женой. Теперь мечтает о памятнике в своей деревне, который будет напоминать детям о войне. Стеллу построят из того, что собрали из огородов из смертоносного железа.

Читайте также:

Взрывы в Киевской области и в Кривом Роге и пожар вблизи Антоновского моста: главные новости ночи 25 августа

В районе Антоновского моста – взрывы и пожар

Враг испытывает судьбу: ситуация на юге остается сложной, но контролируется силами обороны