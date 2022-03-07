В поддержку армии и на гуманитарную помощь собрано более 10 млрд грн — НБУ

В поддержку армии и на гуманитарную помощь собрано более 10 млрд грн — НБУ

НБУ уже перечислил на нужды военных более 7,3 млрд грн.

На специальный счет для помощи ВСУ и Министерства социальной политики для гуманитарных нужд по состоянию на 7 марта 2022 года перечислено более 10,3 млрд грн.

Об этом сообщает НБУ.

На спецсчет для помощи армии было перечислено более 10,2 млрд грн в эквиваленте. Из этих средств Национальный банк уже перечислил на нужды военных более 7,3 млрд грн.

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Деньги поступали как от граждан и предприятий в Украине, так и от международного сообщества (в том числе из США, Великобритании, Польши, Германии, Швеции, Финляндии, Чехии, Китая, Франции, Канады и многих стран мира).

В частности, более 2,9 млрд грн в эквиваленте поступило из-за рубежа в иностранной валюте (доллары США, евро, фунты, канадские доллары, китайские женьминьби, японские иены, швейцарские франки, польские злотые, австралийские доллары).

На счет для гуманитарных нужд в общей сложности было перечислено более 63,2 млн грн в эквиваленте.

Напомним, в США неизвестный донор перечислил миллион долларов на нужды украинской армии.

Ранее сообщалось, что НБУ сменил график работы банков.