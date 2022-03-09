В поддержку ВСУ и гуманитарной помощи собрано 10,9 млрд грн

В поддержку ВСУ и гуманитарной помощи собрано 10,9 млрд грн

НБУ уже перечислил на нужды военных более 9,7 млрд. грн.

На 9 марта 2022 года на спецсчет, который Национальный банк открыл для поддержки Вооруженных Сил Украины, в общей сложности было перечислено почти 10,8 млрд грн.

Денежные средства поступают от граждан Украины и иностранцев. В частности, в инвалюте из-за границы поступило 3 млрд грн. Деньги поступали из США, Великобритании, Польши, Германии, Швеции, Финляндии, Чехии, Китая, Франции и Канады.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Из этих средств НБУ перечислил на нужды военных более 9,7 млрд грн, в частности:

на нужды Национальной гвардии Украины – всего 950 млн грн (26.02.2022 – 450 млн грн; 06.03.2022 – 500 млн грн);

на нужды Национальной полиции Украины – всего 1 650 млн грн (28.02.2022 – 150 млн грн; 03.03.2022 – 700 млн грн; 06.03.2022 – 800 млн грн);

на нужды Министерства обороны Украины – всего более 6 726,8 млн грн (28.02.2022 – 182,3 млн грн; 01.03.2022 – 675 млн грн; 01.03.2022 – 168 млн грн; 02.03.2022 – 1 99; 04.03.2022 – 920 млн грн; 05.03.2022 – 341,2 млн грн; 07.03.2022 – 1 843 млн грн; 08.03.2022 – 597,9 млн грн);

на нужды Государственной пограничной службы – всего 420 млн грн (03.03.2022).

В настоящее время остаток средств на спецсчете составляет более 1,05 млрд грн.

Напомним, что для помощи Украинской Армии перечислить средства можно как по реквизитам, так и с помощью платежной карты: https://bank.gov.ua/ru/about/support-the-armed-forces

О счете для гуманитарных нужд

На счет для гуманитарных целей в общей сложности было перечислено более 140,8 млн грн в эквиваленте. В общей сложности более 48,5 млн грн в эквиваленте поступило из-за границы в иностранной валюте.

Для помощи гражданам, страдающим войной, перечислить средства можно как по реквизитам, так и с помощью платежной карты: https://bank.gov.ua/ru/about/humanitarian-aid-to-ukraine.