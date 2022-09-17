В поддержку защиты Украины: Греция передаст украинским военным 40 советских БМП-1

Греческое правительство согласилось передать ВСУ военную технику старого образца в обмен на современные боевые машины пехоты из Германии.

Вооруженные силы Украины пополнят 40 советских боевых машин пехоты БМП-1, которые передаст правительство Греции. В то же время греческая армия получит новейшие БМП Marder от Германии.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Министерства обороны Греции.

В оборонном ведомстве Греции сообщили, что министр обороны страны Николаос Панайотопулос и его немецкая коллега Кристин Ламбрехт "в поддержку храброй защиты Украины от агрессии России" утвердили военную помощь. Греция передаст Украине 40 БМП-1, а получит от Германии современные БМП Marder.

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О заключении такой договоренности по круговым поставкам канцлер Германии Олаф Шольц заявил еще почти четыре месяца назад, в конце мая.

В Греции заявили, что передадут Украине советские БМП-1 только после того, как Германия выполнит свои обязательства.

Издание Deutsche Welle сообщало, что причина такой позиции греческого правительства заключается в угрозе со стороны Турции, которая якобы посягает на некоторые греческие острова, расположенные в восточной части Эгейского моря. Учитывая это, вооруженные силы Греции были приведены в состояние боевой готовности.

Напомним, недавно премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, находясь в Париже, отреагировал на угрозы президент Турции Реджепа Тайипа Эрдогана совершить "деоккупацию" демилитаризованных островов в Эгейском море.

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